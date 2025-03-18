КХЛ может изменить пол и потолок зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» рассказал о возможном повышении потолка зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент КХЛ Алексей Морозов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент КХЛ Алексей Морозов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Этот вопрос обсуждается в перспективе на три сезона. По словам Морозова, лига собрала предложения клубов по увеличению потолка и пола заработных плат.

«Собрали мнения — сейчас будем выносить предложения на совет директоров КХЛ, который уже примет решение, как мы будем дальше жить с потолком и полом заработных плат», — заявил Морозов.

Сейчас потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн руб. на клуб, этот показатель не менялся с 2020 года. Пол зарплат регулярно повышается и на данный момент составляет 450 млн руб.

Таисия Орлова