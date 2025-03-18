Ижевчанина отправили под домашний арест по делу о земле для инвалидов

40-летнего жителя Ижевска посадили под домашний арест по обвинению в попытке хищения 7,8 млн руб. у управления имущественных отношений администрации города при заключении договоров от лица инвалидов, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с октября 2023-го по апрель 2024 года фигурант заключал договоры аренды земли, злоупотребляя доверием и действуя от имени граждан-инвалидов, которые имеют льготы при получении земельных участков. Эти земли подсудимый пытался передать третьим лицам, чем покушался на причинение государству ущерба в размере 7,8 млн руб.

Индустриальный райсуд Ижевска избрал фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 25 суток, по 6 мая 2025 года, с установлением ряда запретов.