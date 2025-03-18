В Сочи действует предупреждение о лавиноопасности

В Сочи действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с 18 по 21 марта в горах Сочи возможен сход лавин выше 1 тыс. м. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.

Туристам рекомендуют не выходить в горы в снегопад или в период неблагоприятной погоды. Находясь в горах, необходимо следить за изменением погодных условий. Также стоит знать в районе своего пути или прогулки места, где может сойти лавина. Чаще всего это происходит на склонах крутизной более 30 градусов, если он без кустарников и деревьев. При крутизне 45 градусов лавины сходят практически во время каждого снегопада. МЧС также напоминает, что в любую погоду не следует переходить лощины со склонами более 30 градусов, а после выпадения осадков нельзя пересекать лощины с крутизной 20 градусов в течение двух-трех дней.

Алина Зорина