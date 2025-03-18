В программу «Герои Башкортостана» подали заявки более 1 тысяч человек

В Башкирии 1,2 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе «Герои Башкортостана», сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, 859 из них участвуют в спецоперации в настоящее время. Среди зарегистрированных — четыре Героя России и 61 кавалер ордена Мужества. До окончания регистрации на программу осталось две недели, напомнил глава региона.

Кадровый проект «Герои Башкортостана» — региональное продолжение федеральной программы «Время героев». Его цель — формирование резерва управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях республики.

Майя Иванова