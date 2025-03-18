В ХМАО вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) следователи Следственного комитета на транспорте начали расследование после аварийной посадки вертолета МИ-8, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

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18 марта вертолет МИ-8, выполнявший техническое задание по контролю за газопроводом, совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя. Сообщается, что в полете загорелся датчик отказа двигателя и командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Технические повреждения получило шасси вертолета. Следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента. На борту вертолета в момент происшествия не было пассажиров, экипаж не пострадал.

Проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Свою проверку начала и Уральская транспортная прокуратура. По их данным, жесткую посадку совершил на территории аэродрома Советский вертолет МИ-8 ООО «Газпромавиа».