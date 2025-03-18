В Ростове ограничения грузового каркаса отменили до 1 октября

Ограничения транспортного пропускника власти Ростова отменили до 1 октября

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Из-за многочисленных жалоб водителей, ежедневно заезжающих в донскую столицу, контролирующие органы временно приостановили работу грузового каркаса, сообщил на встрече с журналистами глава города Александр Скрябин.

Теперь камеры видеофиксации, установленные на въезде в центр Ростова для контроля за движением грузового транспорта, будут работать до 1 октября в тестовом режиме. Устройства будут записывать проезд грузовиков на видео и автоматически анализировать его.

С момента установки грузового каркаса проект доказал свою эффективность – количество аварий с участием большегрузов сократилось в десятки раз, произошло уменьшение пробок на дорогах, а скорость общественного транспорта, напротив увеличилась на 10%.

Валентина Любашенко