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На строительство детсада в Семенове выделили почти 333 млн рублей

Муниципальное учреждение «Семеновстройсервис» 17 марта объявило электронный аукцион на строительство детского сада в городе Семенове Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Построить дошкольное учреждение необходимо на участке 21А по улице Глазова в срок до 10 сентября 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 333,9 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 марта.

Как писал «Ъ-Приволжье», детсад в Семенове вошел в программу комплексного развития сельских территорий на 2025 год.

Галина Шамберина