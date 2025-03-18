На строительство детсада в Семенове выделили почти 333 млн рублей
Муниципальное учреждение «Семеновстройсервис» 17 марта объявило электронный аукцион на строительство детского сада в городе Семенове Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Построить дошкольное учреждение необходимо на участке 21А по улице Глазова в срок до 10 сентября 2026 года.
Начальная стоимость контракта составляет 333,9 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 марта.
Как писал «Ъ-Приволжье», детсад в Семенове вошел в программу комплексного развития сельских территорий на 2025 год.