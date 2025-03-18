В Уфе почтамт, корпус университета и жилые дома остались без воды из-за аварии

В центре Уфы из-за аварии от холодного водоснабжения отключены 20 зданий. Без воды остались дома на улицах Коммунистической, Советской, Октябрьской революции, Аксакова, Ленина и Крупской, сообщила пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал».

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В зоне отключения также здания Уфимской епархии РПЦ и центрального отделения почты. Без воды остались восьмой корпус БГПУ, Ленинский районный суд, ряд административных и офисных зданий.

Возле дома по улице Аксакова, 60 организован подвоз воды.

Идэль Гумеров