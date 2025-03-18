Форум для участников потребительского рынка Юга пройдет в донской столице
Предприниматели всего Южного Федерального округа съедутся в Ростов для обмена опытом, сообщает сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
Организаторы мероприятия — департамент потребительского рынка Ростовской области и Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства подготовили для участников события интересную и познавательную программу: мастер-классы, встречи с представителями органов местного самоуправления, презентации. В рамках форума запланировано проведение семинара на тему «Как пройти проверку Роспотребнадзора-20025».
В финале форума состоится торгово-закупочная сессия для предприятий-производителей и предприятий торговли.