Добрая коллаборация SimpleWine с фондом «Антон тут рядом»

Винотеки SimpleWine и студенты благотворительного фонда «Антон тут рядом» изготовили 60 специальных подарочных боксов для вина. Фанерные футляры для бутылок с гравировкой «Желаю потерять свою стеснительность» сделаны под руководством опытных мастеров в столярной мастерской взрослыми людьми с аутическим синдромом. Проект не столько обеспечивает рабочие места, сколько привлекает внимание к их проблемам. Боксы можно приобрести в отдельных московских и петербургских винотеках SimpleWine, а также на корпоративном сайте. Все вырученные средства будут перечислены в поддержку людей с аутизмом.

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Нина Никифорова