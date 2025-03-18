В 2024 году на Кубани о доходах не отчитались более 16 тысяч налогоплательщиков

В прошлом году в Краснодарском крае самостоятельно о своих доходах не отчитались более 16 тыс. налогоплательщиков. Им, помимо налога, начислили штрафы в общем размере около 30 млн руб. Об этом рассказал заместитель начальника управления ФНС по Краснодарскому краю Игорь Шабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю

По его словам, в случае непредставления декларации по истечении установленного срока уплаты, налоговый орган проводит самостоятельную проверку на основании имеющихся данных. По результатам этой проверки, отмечает господин Шабанов, как правило, доначисляется НДФЛ без учета расходов, связанных с реализацией имущества. Штраф, который предъявляется за непредоставление декларации, составляет до 50% от суммы налога.

«Если же представить декларацию самостоятельно и в установленный срок, то можно не только избежать штрафов, но и существенно уменьшить сумму НДФЛ к уплате. Во-первых, можно уменьшить величину дохода, полученного от продажи имущества, на расходы, непосредственно связанные с приобретением этой недвижимости. То есть, облагаться налогом будет разница сумм. Во-вторых, можно заявить в декларации имущественный вычет, на который может быть уменьшен доход, полученный от продажи недвижимости. Максимальная сумма вычета — 1 млн руб.»,— говорит Игорь Шабанов.

Он также отмечает, что кроме понесенных расходов, предоставляя декларацию, налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет по приобретению жилья в размере 2 млн руб., что также уменьшает налоговые обязательства.

Ранее руководитель управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов рассказал «Ъ-Кубань», что с начала 2024 года количество должников на Кубани снизилось на 151 тыс., или на 11,5%. «Если налогоплательщик добровольно не исполнит обязанность по уплате налогов, начинается процедура взыскания. <...> Благодаря проводимой работе в минувшем году мы смогли добиться погашения задолженности на сумму свыше 67 млрд руб.»,— сказал господин Семенов.

Дмитрий Михеенко