В горах Сочи сохраняется угроза схода лавин до 21 марта

Штормовое предупреждение о повышенной лавиноопасности в горах Сочи выше 1 тыс. м продлили до 21 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности и напоминают основные правила поведения в районах возможного схода лавин. Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода в горы во время снегопада, а также постоянно следить за изменением погодных условий.

Ведомство советует избегать потенциально опасных участков — склонов крутизной более 30 градусов без растительности, где чаще всего происходит сход снежных масс. На склонах крутизной свыше 45 градусов лавины возникают практически при каждом снегопаде.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций МЧС напоминает о телефонах экстренных служб: 112 — единый номер вызова с мобильного, 01 или 101 — для вызова пожарных и спасателей.

«Ъ-Сочи» писал, что с 17 марта в Сочи прогнозируют существенное похолодание с дождями, грозами и сильным ветром, которое продлится до выходных. Также синоптики предупреждают об усилении ветра до 18 м/с и волнении на море до 3 баллов с высотой волн до 1,2 м.

Мария Удовик