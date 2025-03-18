Минсельхоз: Башкирия производит продуктов в полтора раза больше, чем потребляет

В прошлом году в Башкирии почти полмиллиона тонн выращенной свеклы осталось на полях из-за нехватки мощностей на перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на пленарном заседании Агропромышленного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению главы минсельхоза, в республике возникла проблема перепроизводства основных видов продукции. «Наступил 2022 год. С этого момента по идее мы должны были падать в производстве, остановиться. Но не тут-то было. Оказалось, по накатанной мы дальше растем. Проблемой оказалось перепроизводство основных видов продукции. Башкирия производит в полтора раза больше, чем сама потребляет»,— констатировал он.

Единственным вариантом сбыта лишней продукции, по мнению министра, остается экспорт, так как перепроизводство наблюдается и в других российских регионах.

По словам господина Фазрахманова, в 2024 году сельскохозяйственная продукция была поставлена из Башкирии в 41 страну, основными импортерами стали Индия и Китай. В общей сложности объем экспорта превысил 1 млн тонн.

Идэль Гумеров