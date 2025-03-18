УФИЦ РАН просит 60 млн рублей из бюджета России на создание селекционного центра

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН) попал в число 44 претендентов на получение субсидии из федерального бюджета для создания селекционных центров в области сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным протокола заявок, опубликованного на сайте Министерства образования и науки России, запрашиваемый объем финансирования составил 60 млн руб. Средства УФИЦ РАН планирует получить в течение трех лет по 20 млн руб. в год.

Конкурс на субсидии для открытия селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров был объявлен Минобрнауки 11 февраля. Заявки на софинансирование будут рассмотрены до 31 марта.

Предполагается, что субсидии помогут научным и образовательным центрам разработать современные технологии и внедрить их в агропромышленный комплекс.

Идэль Гумеров