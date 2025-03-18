На фоне укрепления курса рубля челябинцы бронируют туры на 43% активнее

В Челябинской области во второй половине февраля трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов увеличился на 43% в сравнении с показателями за первую половину. Жители активно бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. Это связано с существенным укреплением рубля на 15% с начала года, считают аналитики «Мегафона» и эксперты сервиса «Слетать.ру».

Первый пик продаж в регионе пришелся на 14 февраля, что может объясняться не только празднованием Дня святого Валентина, но и снижением курса доллара почти на 5%, отмечают исследователи. Из-за укрепления рубля туристы могут сэкономить от 10% до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Примечательно, что 60% аудитории, выбирающей страну для отдыха, составили мужчины. Наиболее активно бронируют туры южноуральцы в возрасте 35–44 лет, на их долю пришлось порядка 44% трафика.

В целом по России больше всего вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в семь раз). Также жители страны стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ и по 2% — для Китая и Вьетнама.

Виталина Ярховска