На территории Сочи с 18 марта введен особый противопожарный режим

В Сочи из-за участившихся лесных пожаров с 18 марта введен особый противопожарный режим. В городе запрещено разведение открытого огня. За последнюю неделю в лесном массиве города произошло четыре крупных пожара. В Лазаревском и Хостинском районах поднимали авиацию, чтобы ликвидировать очаги возгорания на отдаленных и труднодоступных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

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«Особый противопожарный режим в Сочи в этом году будет введен с 18 марта. Уже сейчас в городе действуют более сотни мониторинговых групп, администрации районов работают совместно со спасателями и сотрудниками особо охраняемых природных территорий. Нашим жителям и туристам регулярно напоминаем о простых правилах пожарной безопасности, чтобы сохранить природу и не подвергать себя и своих близких риску», — приводит пресс-служба мэрии слова главы города Андрея Прошунина.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи напомнил об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

«Штраф нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет: на граждан от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на должностное лицо от 30 тыс. до 60 тыс. руб.; на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 60 до 80 тыс. руб.; на юридических лиц от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Игорь Ремизов