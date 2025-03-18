В лечебных учреждениях Саратовской области появятся 16 новых лифтов

В Саратовской области в текущем году заменят 16 лифтов в лечебных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Так, специалисты заменят лифты в Краснокутской, Ртищевской районных больницах, в ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница». По два новых лифта появятся в ГУЗ СО «Петровская районная больница» и ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница». В случае с ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1» и ГУЗ «Областная клиническая больница» речь идет о трех и шести лифтах соответственно.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Дудакова, в минувшем году в лечебных учреждениях специалисты заменили 31 подъемник. Лифтовое оборудование обновляют в рамках региональной программы губернатора Романа Бусаргина.

Павел Фролов