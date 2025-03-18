КСП: станция очистки фильтрата на полигоне под Переславлем не заработала

После рекультивации полигона твердых коммунальных отходов под Переславлем-Залесским не заработала предусмотренная проектом станция очистки фильтрата. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной думы рассказал председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Анатолий Федоров, отчитываясь о деятельности за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекультивация полигона под Переславлем

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Рекультивация полигона под Переславлем

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Федоров сообщил, что расходы на рекультивацию из федерального и областного бюджетов в 2022-2023 годах составили 619 млн руб.

«Мы проверку проводили летом, полигон выглядел красиво. Мусор сверху закрыт грунтом, растет травка, зеленеет. Станция очистки фильтрата фактически до сих пор не работает. А создавался этот полигон как раз для очистки фильтрата, чтобы не поступали вредные отходы из этого полигона. Эффекта никакого нет. Поступают отходы без очистки»,— сказал депутатам глава КСП.

Работы по рекультивации полигона были приняты в декабре 2023 года. По мнению контрольно-счетной палаты, на тот момент часть работ фактически не была завершена. Расчетная сумма не завершенных, но принятых работ составила 192 млн руб.

«Пока мы проводили проверку, работы на объекте все потихоньку завершены, все исчезли, и при этом станция очистки не запущена. Серьезные нарушения были допущены в учете. Нами поставлен вопрос о дальнейшей судьбе полигона. На его функционирование и охрану необходимо выделять миллионы рублей ежегодно. Это объект, который должен быть под охраной»,— сказал господин Федоров.

По словам председателя КСП, правительство области взяло на контроль устранение недостатков. Региональные власти планируют рассмотреть обращение администрации Переславского округа по оказанию финансовой помощи на содержание полигона, сумма составляет 57 млн руб. в год. Также запланирован мониторинг на прилегающих к полигону земельных участках для оценки возможного вреда природе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что рекультивация полигона проводилась на деньги федерального бюджета, выделенные по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Работы проводило АО «Группа компаний "ЕКС"». Как сообщали в Минприроды России в феврале 2024 года, полигон ликвидирован, обезврежено 1,6 млн кубометров отходов IV-V классов опасности, восстановлено 6 га нарушенных земель. На территории полигона установили системы сбора и отвода поверхностных стоков, дренаж для сбора и очистки фильтрата, накопительные резервуары и ливневые очистные сооружения.

Стоит отметить, что попытка очищать фильтрат не удалась и на крупнейшем полигоне региона «Скоково» под Ярославлем. Поставленная станция так и не заработала.