МЧС: В Сочи не зафиксировано подтоплений после ливней

В Сочи не зафиксировали подтоплений, несмотря на прошедшие сильные дожди, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Осадки не вызвали серьезных последствий, жалобы от населения не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным сочинского гидрометцентра, период аномально теплой и сухой погоды завершился 17 марта. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на курорт придет значительное похолодание, сопровождаемое ливнями, грозами и порывистым ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до выходных.

Администрация города предупредила о вероятности паводков 18 марта из-за интенсивных осадков и таяния снежного покрова в горных районах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 18 м/с и волнение на море до 3 баллов с высотой волн до 1,2 м.

Муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности. За обстановкой в городе наблюдает специально созданный оперативный штаб.

Мария Удовик