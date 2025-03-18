МЧС: В Сочи не зафиксировано подтоплений после ливней
В Сочи не зафиксировали подтоплений, несмотря на прошедшие сильные дожди, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Осадки не вызвали серьезных последствий, жалобы от населения не поступали.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным сочинского гидрометцентра, период аномально теплой и сухой погоды завершился 17 марта. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на курорт придет значительное похолодание, сопровождаемое ливнями, грозами и порывистым ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до выходных.
Администрация города предупредила о вероятности паводков 18 марта из-за интенсивных осадков и таяния снежного покрова в горных районах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 18 м/с и волнение на море до 3 баллов с высотой волн до 1,2 м.
Муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности. За обстановкой в городе наблюдает специально созданный оперативный штаб.