Экс-сотрудникам ДПС назначили принудительные работы по делу о гибели аспиранта из Габона

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил на принудительные работы бывших сотрудников ДПС Геннадия Изергина и Ивана Олейникова, которые не воспрепятствовали убийству аспиранта из Габона, сообщила прокуратура Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Изергин и Иван Олейников

Фото: Прокуратура Свердловской области Геннадий Изергин и Иван Олейников

Фото: Прокуратура Свердловской области

Их судили по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Обоим суд назначил по три года и пять месяцев лишения свободы, однако наказание было заменено на принудительные работы с теми же сроками, с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением права занимать должности в государственных органах на срок два года.

Суд установил, что 18 августа 2023 года в период с 6:55 по 7:00 сотрудники полиции сидели в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 Марта — Малышева. В этот момент они стали прямыми очевидцами преступления в отношении иностранного аспиранта, однако никак не отреагировали на это, несмотря на просьбы других очевидцев предотвратить произошедшее — более того, сотрудники обсуждали увиденный инцидент между собой. В результате их бездействия совершивший убийство смог беспрепятственно скрыться с места преступления и избавиться от орудия преступления.

Напомним, два года назад в центре Екатеринбурга произошла драка между аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили и Данилом Фоминым из Артемовского района. Во время конфликта обвиняемый ударил студента ножом в грудь. Аспирант скончался в больнице. Суд приговорил Данила Фомина к восьми годам колонии строгого режима.

Ирина Пичурина