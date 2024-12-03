Свердловский суд оставил без изменений наказание за убийство студента из Габона

Свердловский областной суд оставил без изменений наказание для Данила Фомина по делу об убийстве студента из Габона Франсуа Нджелассили. В сентябре этого года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Данила Фомина к восьми годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Фомин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Даниил Фомин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в августе 2023 года на ул. Малышева в Екатеринбурге произошла драка между студентом Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили и Данилом Фоминым из Артемовского района. Во время конфликта обвиняемый ударил студента ножом в грудь. Студент скончался в больнице.

Прокурор подал апелляционное представление, а сам осужденный и представитель потерпевшей стороны обратились с апелляционными жалобами в Свердловский областной суд. Суд рассмотрел все жалобы и оставил приговор без изменений.