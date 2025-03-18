Южная Корея отрабатывает штурм бункеров КНДР робособаками

Военнослужащие Южной Кореи и США проводят учения, где отрабатывают захват подземных туннелей и ключевых подземных объектов КНДР. В маневрах задействованы беспилотники и четвероногие роботы-собаки Swede, сообщает Korea JoongAng Daily.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROK ARMY Фото: ROK ARMY

Учения продлятся четыре дня, в них примут участие 370 человек. Утверждается, что у Северной Кореи есть «обширная подземная сеть» туннелей под Пхеньяном и другими стратегическими объектами. Предполагается, что туннели предназначены в том числе для эвакуации северокорейского лидера Ким Чен Ына и высокопоставленных чиновников в случае войны. По данным Командования наземных операций южнокорейской армии, подземные сооружения также включают хранилища оружия массового поражения и метро.

Учения с участием военнослужащих США начались с полетов разведывательных БПЛА и проведения наземной атаки. После этого военные перекрыли выходы из туннеля и отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, а затем «проникли в подземный объект, уничтожив все силы противника и завершив миссию».

В 2019 году Южная Корея создала специализированные подземные боевые силы. Страна намерена снабдить их подразделениями разведки, логистики и медицинской поддержки.

Пхеньян считает, что Вашингтон и Сеул находятся в военном сговоре, который ведет к ухудшению ситуации в регионе. В январе МИД КНДР пригрозил жестким ответом на «провокации» США и Южной Кореи.