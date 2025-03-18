Укушенной бездомной собакой девочке в пензенском Заречном выплатят компенсацию

В ЗАТО г. Заречный Пензенской области прокуратура попросила суд взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. в пользу укушенной бездомной собакой девочки. Суд удовлетворил требование, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения. Также администрация ЗАТО г. Заречный устранила нарушения в части ненадлежащего исполнения полномочий по организации отлова, транспортировки, содержания животных без владельцев по итогам рассмотрения представления. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее жительница ЗАТО г. Заречный рассказала, что безнадзорная собака укусила ее несовершеннолетнюю дочь. В ходе проверки прокуратура выяснила, что это произошло вечером 13 декабря минувшего года около здания городской поликлиники ФГБУЗ «МСЧ-59» ФМБА России. Девочке 2014 года рождения потребовалась помощь медиков. У ребенка выявили укушенную рану левой голени.

Павел Фролов