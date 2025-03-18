Передано в суд уголовное дело бывшего прокурора Приморья

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении членов преступного сообщества, занимавшегося хищениями имущества АО «Восточная верфь». По версии следствия, главой структурного подразделения организованного преступного сообщества (ОПС), руководителем которого следователи считают экс-совладельца «Восточной верфи», многолетнего депутата парламента Приморья Геннадия Лазарева, являлся бывший прокурор региона Валерий Василенко.

«По версии органов предварительного расследования, с ноября 2017 года по апрель 2022 года участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты денежные средства АО "Восточная верфь" на общую сумму свыше 13 млн руб., а также путем обмана пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн руб.»,— сообщило сегодня, 18 марта, надзорное ведомство. Кроме того, участникам ОПС вменяют легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, затем занимал пост заместителя председателя совета директоров АО «Восточная верфь». По данным «Ъ», он не признает вину.

Расследование уголовного дела в отношении Геннадия Лазарева продолжается.

Алексей Чернышев, Владивосток