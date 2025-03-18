Жительница Перми приговорена к 18 годам колонии за убийство беспомощного сына

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении жительницы Перми Ирины Шатовой. Как сообщает краевая прокуратура, ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как установили следствие и суд, 11 июля она убила своего девятилетнего сына, поместила его тело в чемодан и вывезла на одну из мусоросборочных площадок в Ленинском районе Перми. В отношении женщины органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе следствия гражданка Шатова признала вину полностью. Она дала показания, что пошла на преступление из-за долгов и после убийства ребенка думала совершить суицид. В ходе судебных прений прокурор Павел Бухтояров предлагал приговорить ее к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.