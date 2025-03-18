«Россети Тюмень» направили более 26 млн на повышение надежности электроснабжения Когалыма

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи «Восточно-Моховая – Слава» в ХМАО-Югре. Это повысило надежность электроснабжения 30 тысяч жителей Когалыма и инфраструктуры Кустового и Восточно-Придорожного месторождений. На проведение работ компания направила более 26 млн рублей.



На участке протяженностью более 14 км специалисты обновили ключевые элементы ЛЭП: заменили три дефектные опоры, смонтировали 56 комплектов спиральной арматуры и 18 гасителей вибрации. Для устойчивости энергообъекта в болотистой местности энергетики переставили 11 опорных конструкций ЛЭП на новые фундаменты, погруженные в грунт на глубину до 10 метров. В технических мероприятиях задействовали 9 единиц спецтехники, в том числе автокран, бульдозер, тралы, бурильную и сваебойную машины.

Капремонт линии электропередачи 110 кВ «Восточно-Моховая – Слава» повысил надежность электроснабжения жителей и более 20 социально значимых объектов Когалыма, в числе которых больница, шесть школ, девять детских садов, городская котельная и аэропорт.

АО «Россети Тюмень»