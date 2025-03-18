В Аше эвакуируют жителей затопленных улиц

Спасатели в Аше эвакуируют жителей домов, расположенных на подтопленных улицах. В город выехал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр на месте будет координировать работу оперативных служб и местных властей.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, сейчас в зоне подтопления из-за разлива реки Сим, где начался ледоход и образовался затор, находится 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Жителей эвакуируют на резиновых лодках. В гостинице «Аша» развернут пункт временного размещения людей на 50 мест.

Администрация Ашинского района сообщает о введении режима локальной чрезвычайной ситуации на ряде улиц.

Кроме того, из-за подтопления временно перекрыт выезд на дорогу между Ашой и Миньяром. Объехать участок можно по дороге «подъезд к Аша» — М5 «Урал» – Сим — станция Симская — Миньяр.