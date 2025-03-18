Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда
После жалоб граждан на несоблюдение санитарных норм Роспотребнадзор Республики Татарстан совместно с прокуратурой провел внеплановую выездную проверку бара «Тень» на ул. Батурина, 12. По результатам проверки деятельность заведения было решено приостановить по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В ходе инспекции обнаружены серьезные нарушения санитарных норм:
- нарушение организации технологических процессов;
- неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- отсутствие защиты от проникновения грызунов;
- несоблюдение правил мытья посуды (использование одной ванны для кухонной и столовой посуды);
- отсутствие необходимых условий для соблюдения личной гигиены персоналом;
- допуск к работе сотрудников без медицинских книжек;
- отсутствие дератизационных мероприятий и производственного контроля;
- непредоставление сопроводительной документации на продукты питания.
На основании выявленных нарушений в отношении ИП, осуществляющего деятельность в данном заведении, были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.
Судебное решение установило временный запрет деятельности бара сроком на 60 дней.