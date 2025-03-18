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Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда

После жалоб граждан на несоблюдение санитарных норм Роспотребнадзор Республики Татарстан совместно с прокуратурой провел внеплановую выездную проверку бара «Тень» на ул. Батурина, 12. По результатам проверки деятельность заведения было решено приостановить по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда

Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работа бара «Тень» в Казани приостановлена по решению суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе инспекции обнаружены серьезные нарушения санитарных норм:

  • нарушение организации технологических процессов;
  • неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений;
  • отсутствие защиты от проникновения грызунов;
  • несоблюдение правил мытья посуды (использование одной ванны для кухонной и столовой посуды);
  • отсутствие необходимых условий для соблюдения личной гигиены персоналом;
  • допуск к работе сотрудников без медицинских книжек;
  • отсутствие дератизационных мероприятий и производственного контроля;
  • непредоставление сопроводительной документации на продукты питания.

На основании выявленных нарушений в отношении ИП, осуществляющего деятельность в данном заведении, были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.

Судебное решение установило временный запрет деятельности бара сроком на 60 дней.

Артём Дергунов

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