«Единственная конкретика — ситуация вокруг Запорожской АЭС»

Мы «в десяти ярдах» от мира, цель как никогда близка — так в общих чертах в Белом доме прокомментировали предстоящий телефонный разговор лидеров России и США. Однако в Вашингтоне не исключают, что в случае провала диалога к Москве могут быть применены меры воздействия. В Кремле также факт предстоящей беседы подтвердили, при этом воздержались от каких-либо оценок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, не видит оснований для большого оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россия идет по пути восстановления отношений с США. Для этого предусмотрен диалог на разных уровнях, в том числе и на высшем. Президенты двух стран сами решат, когда и где им лучше лично встретиться. Что касается телефонного разговора, это мероприятие не требует серьезной подготовки, поэтому он может состояться практически в любое удобное время. Между тем главной темой общения Владимира Путина и Дональда Трампа станет Украина. Такова оценка происходящих событий со стороны Москвы.

В Вашингтоне преобладают несколько другие трактовки. Главное — добиться мира, причем в кратчайшие сроки. Для этого администрация главы Белого дома работает и день и ночь. Однако на вопрос, каковы результаты, Трамп отвечает общими фразами: мы в шаге от мирного решения, в России нашу позицию разделяют. Правда, оговорка о рычагах воздействия на Москву, если все-таки договориться не получится, в том числе и по результатам телефонного разговора, сохраняется. То есть, грубо говоря, вероятность провала переговоров остается, однако в Вашингтоне считают ее минимальной, вернее, хотят считать.

Что касается офиса Владимира Зеленского, то там уже согласились прекратить огонь, так что с украинскими властями проблем точно не будет. Хотя Киев только что прочертил свои красные линии, которые, скажем так, серьезно противоречат российским требованиям. Как бы то ни было, пресс-служба Белого дома повторила тезис о том, что мир близко. Так называемый территориальный вопрос на переговорах с Россией также находится в центре внимания. Однако о результатах информации нет. Вместе с тем в ответ на вопрос о будущем Владимира Зеленского журналистам предложили не забегать вперед. Однако известно, что в ходе общения Дональда Трампа и Владимира Путина точно будет затронута ситуация вокруг Запорожской АЭС. Можно сказать, что это единственная более или менее конкретная тема предстоящего телефонного разговора в изложении американской стороны.

При этом сторона российская, как было сказано выше, предпочитает избегать конкретики с явным намеком на то, что восстановление отношений с Америкой и есть то направление, по которому нужно двигаться в первую очередь.

Трамп, как известно, предлагает прекратить огонь сроком на месяц без каких-либо предварительных условий. Затем оперативно подписать большое соглашение о мирном урегулировании, причем желательно это сделать к концу апреля, чтобы торжественно отметить 100 дней его президентства. Можно, конечно, предположить, что стороны кулуарно, в тайне все уже согласовали. Мы просто об этом не знаем. И по результатам телефонной беседы наконец-то появится свет в конце тоннеля. Хочется, конечно, ошибиться, но честно говоря, на сегодня в оптимистичный сценарий не очень верится.

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Дмитрий Дризе