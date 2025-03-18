Чистая прибыль МУП Ижевска «ДРЭУ» выросла почти в 7 раз по итогам года

Чистая прибыль муниципального предприятия Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) выросла в 6,9 раза в 2024 году относительно 2023-го, до 44,91 млн руб. По данным финансовых результатов организации на «СПАРК-Интерфакс», выручка ДРЭУ увеличилась на 6,3% год к году, до 669,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

ДРЭУ было зарегистрировано в ноябре 1992 года. Учредитель муниципального предприятия — администрация Ижевска. С августа 2024 года ДРЭУ руководит Алексей Петров, он сменил в должности директора Сергея Акшенцева. ДРЭУ занимается содержанием городских дорог, ливневок и снегосвалок, а также среди прочего благоустройством территорий.

В ноябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что ДРЭУ будет реорганизовано в акционерное общество в соответствии с федеральным законодательством о МУПах. Решение о включении предприятия в прогнозный план приватизации приняли депутаты гордумы Ижевска. По данным «СПАРК-Интерфакс» на декабрь 2024 года, юридическое лицо находилось в процессе реорганизации.