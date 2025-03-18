Мокрый снег и дождь не порадуют петербуржцев 18 марта

Облачная гряда теплого атмосферного фронта пересечет с северо-запада на юго-восток 18 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Небо будет закрыто плотной пеленой, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами переходящего в дожди. На дорогах и тротуарах местами гололедица.

Столбики термометров покажут 1-3 градуса. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала марта 2025 года в Петербурге выпало 62% от месячной нормы осадков.

Андрей Маркелов