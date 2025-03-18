В Оренбуржье число закрытых из-за подтопления дорог выросло до 25

В Оренбургской области растет число закрытых из-за подтопления объектов дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным на 10:30 (MSK+2) 18 марта, в регионе закрыты для движения 25 низководных мостов. При этом вечером 17 марта сообщалось об ограничении движения на 20 объектах. Также закрыли семь участков дорог с переливами через проезжую часть. Новые проявления паводка зафиксированы на востоке Оренбуржья – в Кувандыкском муниципальном округе, Адамовском, Домбаровском и Кваркенском районах.

На подъездах к затопленным мостам и перед переливами на дорогах выставлены временные предупреждающие дорожные знаки, а также барьерные препятствия.

Андрей Сазонов