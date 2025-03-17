В Оренбуржье для проезда закрыты 20 мостов и 6 участков региональных дорог из-за подтопления

По данным на 17:00 (MSK+2) 17 марта, паводковые проявления зафиксированы в 16 районах и муниципальных округах Оренбуржья. Для проезда закрыты 20 низководных мостов из-за подтопления, переливы талых вод через проезжую часть наблюдаются на шести участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С 15:00 прекращено движение по мосту на 25 км автомобильной дороги Кувандык — Новоуральск в Кувандыкском округе. Мостовики демонтировали барьерные ограждения, чтобы льдины их не повредили и исключить заторные явления.

Проезд в пос. Новоуральск на время паводка будет осуществляться через Беляевский район, по дорогам Беляевка — Желтое, Жанаталап — Красноуральск и Новоуральск — Пехотное.

Руфия Кутляева