Пентагон удалил веб-страницу о солдате, водрузившем флаг на Иводзиме

Пентагон удалил со своего сайта страницу, посвященную рядовому Айре Хейзу, одному из шести морских пехотинцев, водрузивших флаг США на Иводзиме в 1945 году. Внимание на это обратила The Washington Post (WP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Rosenthal / AP Фото: Joe Rosenthal / AP

По данным издания, военное ведомство удаляет веб-страницы в рамках свертывания программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Айра Хейз — индеец племени пима, и, как отмечает WP, Пентагон также удалил «многие другие» материалы, посвященные военнослужащим из числа коренных американцев и из других меньшинств.

В числе удаленных — статьи о шифровальщиках навахо (группа индейцев племени навахо, которые в годы Второй мировой войны работали в американской армии радистами), сыгравших решающую роль в победе США на Иводзиме и на всем тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, а также очерк об офицере из племени сенека, который составил условия капитуляции Конфедерации в округе Аппоматтокс в конце Гражданской войны. The Guardian писала, что также удалена веб-страница об афроамериканском генерал-майоре Чарльзе Кальвине Роджерсе, ветеране Вьетнамской войны.

DEI — комплекс мер, направленных на достижение равноправия исторически не представленных и угнетенных социальных групп в разных сферах жизни, эта программа активно продвигалась при президенте США Джо Байдене. Сменивший его Дональд Трамп в первый день пребывания в должности, 20 января, подписал в том числе указ о «прекращении радикальных и расточительных государственных программ и преференций» DEI.

Подробности — в материале «Ъ» «Три отмененные буквы».