Уфимец приговорен к двум годам условно за поджог автомобиля

Демский районный суд Уфы вынес приговор 39-летнему уфимцу, признанному виновным в умышленном поджоге автомобиля, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и обязал выплатить потерпевшему 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Как было установлено судом, в начале июля 2023 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт на дороге. Спустя месяц ночью фигурант уголовного дела на велосипеде приехал во двор дома по улице Дагестанской в Уфе, облил Nissan X-Trail оппонента бензином, поджег и скрылся с места происшествия.

Автомобиль был значительно поврежден огнем, его владельцу причинен ущерб на сумму около 700 тыс. руб.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова