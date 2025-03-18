Между Челябинской областью и Башкортостаном запустят новую электричку

Челябинскую область и Башкортостан с 30 марта свяжет новый пригородный поезд. Он будет следовать по маршруту Дема (Уфа) — Кропачево (Ашинский район) — Мурсалимкино (Салаватский район Башкортостана), сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Со станции Дема поезд будет отправляться в 18:12 и прибывать в Мурсалимкино в 22:53 по местному времени. Электрички по этому маршруту организуют по пятницам, выходным и праздничным дням. Из Мурсалимкино поезд начнет движение в 5:13 и приедет на станцию Дема в 9:58. Таким сообщением электрички будут курсировать по понедельникам, выходным и праздничным дням.

Время в пути составляет примерно пять часов. Поезд состоит из четырех вагонов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 30 марта дополнительная пара поездов направлением №6422/6405 Дема — Аша — Уфа начнет курсировать на маршруте ежедневно. Пока в тестовом режиме до 31 мая 2025 года. Впервые электричку, соединяющую Ашу и Уфу, запустили в октябре 2022 года.