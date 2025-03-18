В детском театре на Рубинштейна утром 18 марта тушили пожар

Возгорание произошло утром 18 марта в детском музыкальном театре «Зазеркалье» на улице Рубинштейна. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели получили вызов по происшествию в доме 13 по улице Рубинштейна в 6:41. В четырехэтажном здании театра площадью 600 кв. м горел электрический щит на первом этаже. Площадь пожара составила два «квадрата».

Спустя почти 50 минут специалисты потушили объект. К месту происшествия прибыли 12 пожарных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один человек погиб и один пострадал в результате пожара на Замшиной улице.

Татьяна Титаева