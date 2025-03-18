В Саратове под суд пойдут двое мужчин за взятку в 1,6 млн сотруднице РЖД

В Саратове следствие завершило расследование уголовного дела о даче взятки сотруднице Приволжского ТЦФТО филиала ОАО «РЖД» в 1,6 млн руб. (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснило следствие, с 2017 по 2022 год фигуранты передали свыше 1,6 млн руб. взятки сотруднице Приволжского ТЦФТО филиала ОАО «РЖД» за обеспечение заключения договоров и за ускорение логистики вагонов по железнодорожным путям фирмы. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Что касается взяткополучателя, ранее ее наказали тремя годами колонии общего режима. Также суд запретил ей занимать определенные должности в течение четырех лет и оштрафовал на 2 млн руб.

Павел Фролов