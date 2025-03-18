В Челябинске супругов-бизнесменов будут судить за хищение 21 млн рублей

В Челябинске направлены в суд материалы дела в отношении супругов-бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ). Предприниматели, похитившие 21 млн руб., находятся в СИЗО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, супруги, занимающие руководящие должности в коммерческих предприятиях, обманули местную компанию с поставками комплектующих для оборудования. Они вносили недостоверные сведения в накладные о поступлении на склад заказанных панелей, модулей, дисплеев и других товаров, а после переводили деньги на счета подконтрольной фирмы. Фейковая информация также отражалась в бухгалтерской отчетности. Суммы, на которые заключались сделки, составляли от 150 тыс. руб. до 1 млн руб.

Противоправную деятельность бизнесменов пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Ранее они были осуждены за аналогичные случаи мошенничества Калининским районным судом Челябинска.

Виталина Ярховска