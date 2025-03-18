В Гондурасе при крушении пассажирского самолета погибли шесть человек

Пассажирский самолет упал в море сразу после взлета с острова Роатан на западе Гондураса. На борту было 17 человек, как минимум 6 из них погибли, сообщает El Heraldo.

Людей перевозил двухмоторный турбовинтовой самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa. Замдиректора Агентства гражданской авиации Гондураса Хорхе Корралес сообщил, что лайнер после взлета сделал поворот направо, а через минуту упал в море. Аэропорт Хуана Мануэля Гальвеса после ЧП приостановил работу.

В числе погибших четыре женщины и двое мужчин, все, предположительно, пассажиры. Уточняется, что несколько человек удалось спасти, их вытащили из воды и доставили в больницы. Поисковые работы и изучение обломков продолжаются. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.