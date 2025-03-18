В Астраханской области выявили загрязнение участка площадью 2,8 тыс. кв. м

Росприроднадзор провел проверку по обращению граждан об экологическом нарушении в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выявили загрязнение земельного участка площадью 2,8 тыс. кв. м в 50 метрах западнее автодороги Астрахань — Икряное. По итогам лабораторных исследований стало известно о превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Указанный участок находится в границах территории рабочего поселка Ильинка. Росприроднадзор призвал администрацию добровольно устранить нарушение, но там отказались. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с целью устранения экологического нарушения и возмещения вреда окружающей среде.

Павел Фролов