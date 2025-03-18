Сбербанк предъявил требования к экс-министру культуры Прикамья на 1,1 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению требования Сбербанка в рамках дела о банкротстве экс-министра культуры региона Александра Протасевича. Кредитное учреждение просит включить себя в реестр кредиторов с суммой требований 1,1 млн руб. Обоснованность заявления будет рассматриваться лично судьей по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале года суд ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-чиновника. С заявлением о признании себя банкротом господин Протасевич обратился в конце прошлого года, добровольно указав за собой долг в сумме 2,6 млн руб. На суде экс-министр сослался на наличие у него задолженности перед тремя банками: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Т-Банк».

В настоящее время Александр Протасевич является гендиректором фонда «Культурная столица». Господин Протасевич долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица».