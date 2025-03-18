17 марта на дорогах Казани в двух ДТП пострадали два человека

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

В первом случае травмы получил пассажир при резком торможении транспортного средства, во втором — был совершен наезд на пешехода, когда тот вышел на проезжую часть и попытался сесть в движущийся автобус.

Всего за сутки поступило 169 сообщений о ДТП, из которых 22 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще один — без водительских прав.

Артём Дергунов