В Кузбассе возбуждено дело после нападения школьника с ножом на сверстника

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после травмирования учащегося в школе Юрги. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, во время урока один из учеников нанес ножевое ранение однокласснику. Предварительно установлено, что конфликт между сверстниками продолжался длительное время, и жертве нападения не раз поступали угрозы.

«При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, как утверждается, не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент»,— говорится в сообщении.

По данным МВД региона, 16-летний нападавший приобрел складной нож на маркетплейсе. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда.

Александра Стрелкова