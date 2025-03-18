Число обращений в адрес томского омбудсмена по вопросам СВО выросло в 2,5 раза

В 2024 году резко возросло число обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Томской области, касающихся специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в докладе омбудсмена Елены Карташовой об итогах работы в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ представлен к заседанию комитета законодательной думы региона по законодательству, государственному устройству и безопасности, которое проходит 18 марта. По данным доклада, если в 2023 году аппарат уполномоченного получил 273 таких обращения, то в 2024-м — 696. Таким образом, рост составил 155%.

По данным Елены Карташовой, обращения касались восстановления документов, поиска пропавших без вести и получение информации о месте нахождения участников СВО, условий несения службы, содействия в проведении военно-врачебной комиссии, помощи возвращения из плена. «В 2024 году семь военнослужащих, проживавших в Томской области, были возвращены из плена в Российскую Федерацию»,— говорится, в частности, в докладе.

Валерий Лавский