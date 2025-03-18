В Хакасии на 8,5 лет осудили дилера украинского интернет-магазина наркотиков

Городской суд Абакана (Хакасия) рассмотрел уголовное дело жительницы Красноярского края, которая, по данным силовиков, являлась дилером украинского интернет-магазина наркотиков. Ее приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По материалам дела, 25-летняя обвиняемая через мессенджер Telegram попыталась сбыть на территории Хакасии и юге Красноярского края синтетические наркотики. Драгдилера задержали, у нее изъяли 172 г запрещенных веществ. Вину в инкриминируемом преступлении задержанная признала в полном объеме и сотрудничала со следствием.

Илья Николаев