В Алтайском крае с начала года на 22% выросли грузоперевозки по сети РЖД

В Алтайском крае по итогам января-февраля 2025 года погрузка на сети РЖД составила около 1,5 млн т. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 22,3%, сообщает минтранс региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за два месяца этого года на территории края было погружено 426 тыс. т зерна (рост в 5,4 раза к январю – февралю 2024-го), 133 тыс. т (+7,6%) продуктов перемола, 18 тыс. т (+3,8%) сахара, 13 тыс. т (+2%) химических и минеральных удобрений, 6 тыс. т (+9,4%) цемента.

За 2024 года общий объем погрузки различных грузов на сети РЖД в Алтайском крае составил 8,2 млн т.

Александра Стрелкова