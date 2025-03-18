Костюк разделила департамент промышленности и сельского хозяйства ЕАО

Два новых департамента начали работу в правительстве Еврейской автономии, ранее они составляли департамент промышленности и сельского хозяйства, сообщает «Ъ» во вторник, 18 марта. Решение о разделении ведомства на два было принято в начале марта в связи с необходимостью развития агросектора.

Предельная численность областного департамента сельского хозяйства установлена в количестве 28 человек. Начальнику департамента разрешено иметь трех заместителей. Максимальная численность департамента промышленности ЕАО — всего восемь человек, один из которых является заместителем.

Ранее врио губернатора ЕАО Мария Костюк сообщала о намерении восстановить сельхоздепартамент в структуре регионального правительства. «Сегодня говорили с фермерами Биробиджанского района. В муниципалитете действует около 80 хозяйств. Разговор получился эмоциональным. Говорили о получении субсидий и кредитов, переработке продукции, нехватке молодых специалистов и многом другом — вопросов накопилось достаточно. Для того чтобы решать их системно, восстановим в правительстве департамент по сельскому хозяйству»,— отметила она в своем Telegram-канале.

Дарья Балобанова, Биробиджан