Reuters и AFP: при ударах ЦАХАЛ по Газе погибли до 100 человек

Агентство Reuters со ссылкой на источники в медицинских службах сектора Газа сообщило, что в результате удара армии Израиля по анклаву погибли по меньшей мере 100 человек, и среди этих жертв большое число детей. AFP со ссылкой на спасателей сообщает о 66 погибших и 150 раненых.

По данным Reuters, удары израильской армии пришлись на школу Аль-Табиин, где укрывались переселенцы из района Аль-Дарадж в центре Газы. Под авиационные атаки ЦАХАЛ также попали районы Маваси и Хан-Юнис.

Армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа ночью 18 марта, обвинив палестинское движение «Хамас» в отказе от предложения США на продление режима прекращения огня, который действует с 19 января. Власти США были заранее уведомлены о намерениях Израиля.

«Хамас» обвинил Израиль в срыве договоренностей, предупредил об опасности для заложников и призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию с требованием к Израилю остановить бомбардировки.