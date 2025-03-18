Глава административной комиссии Якутска пошел добровольцем на СВО

Председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов направится добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Мэр Якутска Евгений Григорьев в своем Telegram-канале сообщил, что чиновник будет нести службу в составе добровольческого отряда «Боотур» БАРС-2.

«В связи с этим председателем административной комиссии Якутска назначен Семенов Егор Семенович. Егор Семенов имеет за плечами опыт службы в рядах МВД и работы в административной комиссии Якутска»,— сообщил господин Григорьев отметив, что в зоне СВО уже несут службу десятки сотрудников структурных и территориальных подразделений окружной администрации и муниципальных предприятий.

Ранее, в январе, в зону спецоперации отправился заммэра Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский.

Николай Борисов, Якутск